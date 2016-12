Ancora tutto da definire il futuro prossimo di Hernanes. Come scrive Il Secolo XIX, il ‘profeta’ non sembra intenzionato a trasferirsi al Genoa a gennaio e anche la Juventus non è convintissima della formula proposta dal grifone: prestito con diritto di riscatto ma con stipendio pagato dai bianconeri fino al termine della stagione. Le due parti torneranno comunque a parlarsi nei prossimi giorni anche perché l’arrivo di Witsel potrebbe chiudere in maniera irreparabile le strade del brasiliano a Torino. Hernanes ha anche rifiutato le avances del Guangzhou Evergrande di Scolari.