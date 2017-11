Intervistato da Lance!, l'ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, Hernanes, ha svelato il sogno di giocare il Mondiale 2018 col Brasile ed è tornato sui suoi anni in Serie A: "Non ho mai smesso di pensare alla Seleção, è sempre stato un obiettivo. Alla Juventus ho giocato poco più di un anno improvvisato come mediano, ruolo che non mi piace, ma sono cresciuto. In Cina ho giocato in una posizione diversa rispetto alle mie precedenti esperienze, mi sono adattato. All'Inter ero un trequartista e ho fatto molto bene, tanto che la Juventus mi ha acquistato, ma sono stato improvvisato in un'altra posizione per altre necessità. Mi sono pentito di aver accettato di giocare in quel ruolo. Ma è tutto parte del processo, della mia storia. Ho dovuto passare attraverso tutte queste posizioni, squadre e paesi per capire cos'è meglio per me".