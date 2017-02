Non ha rancora Hernanes nel suo ultimo giorno da juventino. Anzi, il saluto è caloroso ed affettuoso. Alla società ed ai tifosi, anche a chi non l'ha capito. Questo il saluto del Profeta su Instagram: "Un fatto un bel percorso in Italia ed ho interrotto alla grande perché aver indossato questa maglia per un anno e mezzo è stato un grande piacere! É stato motivo di orgoglio, per questo vorrei ringraziare tutti per questa opportunità! Dal presidente, ai direttori, staff tecnico, dipartimento medico e fisioterapico, i magazzinieri, gli addetti stampa, il personale marketing, dal ristorante, ringrazio tutti per la cortesia e la gentilezza nei miei confronti! Ringrazio ai tifosi che mi hanno dato supporto in questi 18 mesi! Ai Torinesi che mi hanno trattato con gentilezza! Grazie a tutti di cuore e #forzajuve sempre e comunque