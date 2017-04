Il giovane difensore dell'Hertha Berlino, Niklas Stark, ha rilasciato un'intervista alla Bild nella quale racconta di avere un idolo che gioca in Serie A: "Mi ispiro a Chiellini. Lo osservo molto, non è particolarmente veloce, ma in ogni contrasto emergono la sua voglia e la sua intelligenza tattica. Sono convinto che prima ancora che nella realtà Giorgio si immagini il contrasto in testa per prepararsi. Sui passaggi in profondità riesce a mettere subito il proprio corpo fra palla e avversario. Questo è anche il mio obiettivo. Esserci non appena arriva il pallone. Ho diversi video di Chellini salvati sullo smartphone, così li posso vedere con calma e in qualsiasi momento".