L'allenatore del Bayern Monaco Jupp Heynckes ha replicato così in conferenza stampa alle domande sul futuro dell'attaccante classe '88 Robert Lewandowski, nel mirino soprattutto del Real Madrid per la prossima stagione: "Se io fossi un calciatore del Bayern, non esisterebbe nessun altro club per me. E' una società speciale, anche a livello internazionale".