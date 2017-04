Gonzalo Higuain è uno di quei bomber incontentabili, sempre alla ricerca di una nuova rete da bucare, uno di quelli incapaci di non trovare la via del gol. Le sue reti di oggi sono valse alla Juventus la vittoria contro il Pescara, ma non solo: il Pipita infatti ha raggiunto i 200, e poi i 201, nei vari campionati. Tra Spagna e Italia è andato in rete per 201 volte: 107 con la maglia del Real Madrid, 71 con quella del Napoli e 23 con quella Juventus .