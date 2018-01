Gonzalo Higuain ha parlato al Corriere di Torino. Ecco uno stralcio:



Cosa ha in più la Juve del Napoli? «Posso parlare per noi, non per loro. E in più dobbiamo avere la voglia di vincere, che anche loro avranno, e pensare che questo campionato dipenderà da noi: loro sono tornati in testa, ma dovranno venire a giocare qui, in casa nostra».



Che menù consiglia per l’inseguimento? «Dobbiamo restare calmi e cancellare le ultime due partite, in cui non s’è vista la vera Juve. Quella autentica è un’altra, ma penso sia normale dopo undici giorni di stop».