Intervistato da La Stampa, Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, ha raccontato le sue sensazioni dopo questi mesi in bianconero: "Sappiamo di essere forti e che possiamo arrivare in fondo alla Champions, ma dobbiamo stare tranquilli. Io proprio alla Juve ho trovato il punto di tranquillità della mia vita, dentro e fuori dal campo".



Cos'è la Juve per Higuain: "Vincere non è importante è l'unica cosa che conta. Non è solo una frase, ma è l'esempio di cosa vuol dire Juve. Vedi uno come Buffon, voi non sapete cosa fa ogni giorno in allenamento, impressionante... è uno che ha vinto tutto eppure si allena come un bambino. Questa è la Juve. 90 milioni? Non è una pressione, ma un privilegio: sapere che hanno preso me pensando di vincere la Champions, questo era il motivo".