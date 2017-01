L’attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain ha parlato a Premium Sport nel post partita della sfida vinta per 3-0 contro il Bologna: "Sono felice per il risultato e per i gol. Era importante vincere per mantenere le distanze dalla Roma. La prima partita dopo la sosta è sempre difficile, abbiamo fatto bene e non abbiamo concesso niente".



IL DOPPIO TREQUARTISTA - "Più libero di muovermi in area di rigore con i due trequartisti? Io ho sempre detto che era solo questione di tempo. Dovevo conoscere i miei compagni, in ogni gara ci troviamo sempre meglio, mi torvo bene e questo ti porta a fare risultato. Quando si gioca con grandi compagni è più semplice, poi decide l’allenatore chi schierare",



SULLA SOSTITUZIONE - "Scontento della sostituzione? No, non ero arrabbiato, ero infreddolito. Il giorno i cui non mi cambierà giocare bene o male dovrò smettere con questo grande amore che si chiama calcio. Ma non ero arrabbiato".



SULLA CHAMPIONS - "Meglio vincere la Champions o superare il record di gol di Trezeguet? Manca ancora tanto, il record di Trezeguet è abbastanza lontano ma penso che vincere la Champions sia più importante, perché se il collettivo gira poi è più facile esaltare i singoli. A David comunque farebbe piacere se dovessi superare il suo record”



SU MANDZUKIC - A Sky Sport Higuain ha anche parlato del rapporto con Mandzukic: "Avevo letto un'intervista di Mario in cui diceva che era la gente che voleva che non andassimo d'accordo, ma noi siamo molto amici e ci troviamo bene insieme. Poi chi far giocare lo decide il mister, ma fra di noi non ci sono problemi".