Massimiliano Allegri nell'immediato post partita della fida fra Juventus e Chievo Verona di sabato sera aveva minimizzato la rabbia di Gonzalo Higuain che, sostituito, non gli aveva stretto la mano al momento del cambio a pochi minuti dalla fine. Un po' di frustrazione però traspare perchè dall'attaccante argentino è arrivata una nuova bordata contro l'allenatore.



ALLEGRI MINIMIZZA - "Il gesto non mi ha infastidito: mancava un minuto e mezzo e l’ho tolto perché era ammonito". Così Allegri aveva provato a gettare acqua sul fuoco per Higuain e in gran parte ci era anche riuscito. A rianimare la fiamma della polemica ci ha pensato però la punta evidentemente non contenta della nuova variante tattica pensata per lui dal tecnico livornese.



HIGUAIN ATTACCA - Il Pipita col Chievo ha ritrovato il gol e a suo dire il motivo è stato quello di aver "disobbedito" agli ordini di scuderia avanzando il suo raggio d'azione più vicino alla porta. "Visto? Se gioco vicino alla porta faccio gol. Seguo l’allenatore, ma da regista offensivo perdo energie per segnare". Una polemica velata e sottile ma che ha colpito nel segno. Allegri è pronto a cambiare nuovamente volto alla sua Juventus, quale sarà la prossima mossa?