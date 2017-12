Gonzalo Higuain e Paulo Dybala formano una delle coppie gol più prolifiche nella storia della Juventus. I due argentini formano il tandem d'attacco offensivo della Juve da agosto 2016 e da quella data hanno messo assieme ben 80 gol in due. Sebbene nell'ultimo periodo sia difficile assistere ad una partita nella quale vadano entrambi in gol, l'intesa tra i due sudamericani continua a crescere di settimana in settimana come testimoniano anche i big match nei quali il ‘Pipita’ è andato a segno sfruttando proprio un assist decisivo del numero dieci bianconeri (Napoli e Milano contro il Milan).