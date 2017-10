Gonzalo Higuain è tornato: la doppietta al Milan di sabato, secondo e terzo gol in tre giorni dopo quello rifilato alla Spal, ha rilanciato il numero 9 della Juventus che questa mattina si prende tutte le prime pagine dei principali quotidiani sportivi.



DIETA DA GOL - Due gol che fanno la storia per il Pipita: oltre 100 gol in due dei cinque principali campionati europei come solo Ibrahimovic negli ultimi 20 anni, ma soprattutto battuto il record di 'precocità' di Trezeguet (100 gol in 153 partite per Higuain, al francese neerano servite 155). Il segreto della rinascita lo svela Il Corriere dello Sport: l'argentino ha sfruttato la mancata convocazione da parte del ct Sampaoli per seguire un programma personalizzato per rimettersi in forma, fatto di allenamenti e una dieta che lo ha portato a perdere un paio di chili di troppo, e gli effetti si sono visti in campo.



GRAZIE GIGI - Non solo dieta però, lo stesso Higuain rivela l'importanza dei compagni per dargli nuovi stimoli e in particolare sottolinea l'aiuto del capitano bianconero Gianluigi Buffon: "Devo ringraziare Gigi per le belle parole che ha speso per me, anche questo è stato un grande stimolo per continuare a lavorare duro - riporta La Gazzetta dello Sport - Quando uno lavora in silenzio sa che prima o poi il gol arriverà. Arrivare a quota 30 anche quest'anno? Ci proviamo. Ora un gol a Lisbona? Siete incontentabili (ride, ndr), io ora penso a godermi la doppietta, domani sarà una partita fondamentale, andiamo in Portogallo per vincere e prenderci la qualificazione".