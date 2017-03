Ci sono giocatori che si logorano non giocando, sono gli stessi che se stanno bene scendono sempre in campo. Lo aveva detto, senza mezzi termini, proprio Max Allegri ai tempi in cui c'era Carlos Tevez a comandare l'attacco bianconero. Più o meno chiaramente, lo stesso messaggio vale anche per Gonzalo Higuain. Che archiviato il ritardo di inizio campionato, con tre panchine nelle prime quattro giornate compresa quella di San Siro contro l'Inter, non è di fatto mai stato sacrificato sull'altare del turnover. In particolar modo negli ultimi tre mesi, di fatto la Juve è sempre scesa in campo con Higuain più altri dieci: eccezion fatta per l'ottavo di Coppa Italia con l'Atalanta, il Pipita è sempre stato titolare, subendo appena tre sostituzioni. Un cammino che lo ha visto diventare, settimana dopo settimana, il calciatore più impiegato in stagione da Allegri: nessuno ha giocato 35 partite come lui ed anche come minutaggio i suoi 2762 minuti staccano i vari Khedira (2618) e Buffon (2595), superato proprio dopo le ultime due gare che hanno visto Neto titolare. Se poi ai dati di utilizzo si uniscono quelli legati alla fase realizzativa, già 23 i gol segnati di cui ben 13 da dicembre in poi, vien fuori un cammino che fin qui sta assolutamente giustificando il maxi-investimento effettuato per strapparlo al Napoli.

IRRINUNCIABILE – Per la condizione migliore è servito un po' di tempo, trascorso segnando in ogni caso dieci pesantissimi gol fino a fine novembre. Poi dalla doppietta nel derby datata 11 dicembre, semplicemente Higuain non si è fermato più: 13 gol realizzati complessivamente, logica conseguenza di un ruolo da leader totale al centro di un attacco che va sempre a segno anche in un contesto di grande equilibrio come quello ostentato dalla svolta tattica in poi. Certo, a Napoli ci si gode Mertens come se fosse stato un bene separarsi da Higuain, il traditore. Intanto la Juve, nel dubbio, di Higuain non ne vuole più fare a meno: anche con l'Udinese partirà titolare, così come contro il Milan. Si riposino gli altri, lui si rigenera giocando sempre. E segnando sempre.



@NicolaBalice