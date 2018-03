Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, autore di un gol e di un assist nella vittoria di Wembley contro il Tottenham, ha concesso una lunga intervista a Marca, nella quale parla di Champions League: "Ho festeggiato il gol a Wembley con rabbia? No, non era un momento complicato, stavamo per essere eliminati e avevamo bisogno di qualcosa del genere. Era il gol di cui avevamo bisogno e che ci ha messo di nuovo in parità, per questo l’ho celebrato in questo modo. Polemica? Niente affatto. Da molti anni non mi importa cosa mi viene detto. Le critiche distruttive mi entrano da un orecchio e mi escono dall’altro. Quelle costruttive invece cerco di ascoltarle. E non presto neanche troppa attenzione alle lodi. Il mio obiettivo è sempre lo stesso, lavorare in silenzio. Mi alleno, sto con il gruppo e nient’altro. Vengo da dodici anni in Europa ai massimi livelli e sono consapevole di ciò che viene detto, non mi interessa. Segnare un gol importante a Wembley merita un’esultanza simile, niente di più".



SULLA GARA DI LONDRA - "Come spiego ciò che abbiamo fatto contro il Tottenham? Anima, carattere, ma soprattutto cuore. Noi crediamo nella squadra. Siamo tutti importanti e quando le cose vanno male, esce fuori lo spirito di squadra. Questo è accaduto a Londra. Avevamo praticamente perso la qualificazione, ma la Juve non si arrende mai. Per questo siamo ancora in corsa in tre competizioni e aspiriamo a vincerle. Questa è la Juve".



JUVE, E' AMORE - "Sono felice di restituire alla Juve quello che mi dà. Mi trattano in maniera meravigliosa ed è per questo che sono così contento dopo i successi della squadra. Non potrei essere in un posto migliore, né Premier né altri".



SUL TRIPLETE - "Al momento il nostro obiettivo è vincere tutti e tre i trofei, continueremo a lottare per questo, partita dopo partita".



SULLA NAZIONALE - "Sono felice di essere tornato tra i convocati della Nazionale. Ora ci saranno due test importanti, di cui uno contro la Spagna, un’ottima occasione per mostrare il nostro potenziale in vista della Coppa del Mondo. Dove può arrivare l’Argentina? Puntiamo al massimo, con umiltà. Ma prima del Mondiale pensiamo alle due amichevoli di questo mese, calma".