L'attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium dopo la gara vinta per 2-0 contro l'Olympiacos e decisa proprio dal suo ingresso in campo dopo la seconda panchina consecutiva:



IL GOL - "Il gol liberatorio? Io sono sempre stato tranquillo, gioco in Europa da 11 anni e ho sempre segnato".



LE CRITICHE - "Non mi hanno turbato le critiche, io sono abituato a lavorare con tranquillità e non mi faccio condizionare da quello che si dice. Bisogna avere fiducia in se stessi".



L'ACCUSA - "Ringrazio la gente che mi è stata vicina nei momenti difficili, perché esserlo adesso è molto facile ma prima non erano in molti. Il gol è anche per i tifosi che quando sono entrato mi hanno dato una carica incredibile.



SERATA MAGICA - "In questa partita ho vissuto uno dei momenti più belli della carriera. La cosa più importante nel calcio è avere le mente libera e lavorare con tranquillità".



ALTRE CRITICHE - "Se dopo due gare in cui non ho segnato mi hanno criticato vuol dire che erano abituati bene: sarebbe stato peggio se non se ne fosse parlato”.



TUTTOSPORT - "Tuttosport ha titolato Golzalo? Bravi, cambiano idea in fretta. Stamattina si chiedevano se c'era spazio per me ma fa niente".