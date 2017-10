Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, un retroscena su Gonzalo Higuain e il suo arrivo in Italia. "Quello lì se ne deve andare...", disse ormai 4 anni fa Cristiano Ronaldo, stella del Real Madrid, al suo presidente Florentino Perez. La colpa del Pipa? "Non passa mai la palla", CR7 non lo digeriva. E ora se lo gode la Juventus, in forma e decisivo.