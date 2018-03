"Quest'anno per me c'è stato un momento chiave. Era la partita contro l'Udinese: abbiamo vinto 6-2, ma non ho segnato neanche un gol". Così Gonzalo Higuain a Closs Continental: "Allora è arrivato Gigi Buffon a parlare dell'importanza dei valori di questo gruppo, perché vincere è fondamentale anche se non si fa gol. Mi ha detto: Gonzalo, un numero nove non è solo gol. Con Gigi ho un rapporto splendido: lo ammiravo da sempre, poter giocare con lui è fantastico. Dopo la gara di Wembley mi ha dato un abbraccio enorme. Meritava che andassimo avanti in Champions".