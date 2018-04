Oggi è giornata di anti-vigilia in casa Juventus. Mercoledì sera a Madrid si gioca il ritorno dei quarti di finale in Champions League contro il Real, che ha vinto 3-0 l'andata a Torino. Domani la squadra bianconera si allena a Vinovo dalle ore 11.45, poi dopo pranzo nel primo pomeriggio vola dall'aeroporto di Caselle verso la capitale spagnola.



5 STELLE - Secondo la Gazzetta dello Sport, Allegri sta pensando al doppio modulo per sognare il miracolo: 4-2-3-1 con tutti i big, Pjanic-Khedira a centrocampo e Cuadrado, Costa e Mandzukic dietro a Higuain; oppure 4-3-3 con Khedira-Pjanic e Matuidi in mezzo e attacco con uno fra Cuadrado e Mandzukic al fianco di Higuain. Gli squalificati Dybala e Bentancur, l'infortunato Barzagli, il fuori lista Howedes e Bernardeschi (non ancora al meglio) resteranno probabilmente a Vinovo.