E' stato il trasferimento più discusso degli ultimi anni, tra le accuse di tradimento, gli insulti e l'accoglienza da top player riservatagli dal pubblico bianconero.Ci sono voluti 90 milioni per strapparlo da quella terra nell'anno della sua consacrazione: quello che l'ha iscritto nella storia come il miglior marcatore della storia della Serie A, in una singola stagione, con 36 reti.Nel giorno dell'espulsione che lo mise fuori gioco per 3 giornate, prima della famosa spinta a Irrati, Higuain segnò così il gol del momentaneo 1-1.C'è un modo migliore di presentarsi al popolo bianconero? Gol decisivo alla prima presenza, da subentrante, allo Juventus Stadium e contro la Fiorentina.Un giorno all'improvviso... è il gol che ha fatto partire il tormentone: recupero, dribbling, mancino a incrociare e poi via sotto la curva azzurra. Il Napoli in paradiso e la Juve in crisi.Con la più classica legge dell'ex Higuain batte Reina e decide la gara, questa volta però in favore della Juventus.L'istinto puro dell'attaccante, che viene fuori quando sente la porta senza nemmeno vederla: una girata perfetta che buca Handanovic.E' bastato un tocco per segnare questo gol incredibile, il secondo di giornata, quello del sorpasso nel derby contro il Torino.Tecnica al servizio della classe: un gol non solo da attaccante, ma anche da fantasista. Più da 10 che da 9.La prima doppietta con la Juventus, siglata con questa prodezza.Meno gol, ma sempre decisivi: è stato il leitmotif della prima parte della sua avventura bianconera. Questo gol ne è la dimostrazione.Una serata leggendaria: Higuain può superare il record di Nordahl, ma per farlo deve segnare una tripletta. Detto, fatto. E in più ci ha aggiunto la ciliegina, una rovesciata che rimarrà nella storia.