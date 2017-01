Buone notizie per il Torino sul fronte centrocampista: Oscar Hiljemark ha accettato l'offerta di contratto formulatagli dalla società granata e si è detto pronto a sposare il progetto di Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico granata da tempo chiede un rinforzo per il proprio centrocampo e, considerate le difficoltà che il Torino sta incontrando nelle trattative per Castro e Donsah, potrebbe essere accontentato proprio con il giocatore di proprietà del Palermo che, per continuare a giocare in un campionato competitivo come quello italiano, negli scorsi giorni ha rifiutato l'offerta della Dinamo Kiev e ora ha trovato l'accordo con il Toro,