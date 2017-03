Julian Nagelsmann compirà 30 anni il prossimo 27 luglio, ma, già ora, è uno degli allenatori più apprezzati d'Europa, grazie a quanto fatto finora nel suo Hoffenheim. Nessuno in Europa è rimasto imbattuto a lungo quanto lui quest'anno, se si pensa che la prima sconfitta è arrivata il 28 gennaio alla 18° giornata di Bundesliga contro il Lipsia. In un'intervista a Sport1 ha ammesso che l'obiettivo stagionale è una storica qualificazione in Champions: "Significherebbe tantissimo. La salvezza non è mai stata il nostro obiettivo, vogliamo restare concentrati e centrare la Champions. La qualificazione all'Europa League sarebbe positiva, quella alla Champions sarebbe un piccolo miracolo". Per la prossima stagione nessun salto nel vuoto, Nagelsmann resterà in Germania: "Ci sono delle richieste, ma tutti i club sanno che ho contratto fino al 2019: l'anno prossimo allenerò ancora qua. Certo, se domani mi dovesse chiamare il Real Madrid chiederei al club di lasciarmi andare, ma non mi chiamerà il Real".