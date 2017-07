Chi di noi non ha provato almeno una volta il tiro della tigre? E chi non ha sognato di volare in cielo per la mitica rovesciata di Holly?. E ancora la catapulta infernale, il tiro combinato o addirittura saltare da un palo all'altro come Ed Warner. Sogni di bambino, legati ad un cartone animato proveniente dal Giappone, che ha rinforzato in tutti noi la passione per il calcio, per quel pallone che non poteva che essere nostro amico.



31 anni fa andava in onda per la prima volta in Italia la prima puntata di Holly e Benji e da allora intere generazioni di giovani calciatori si sono alternate nel tifo per Mark, Holly, Tom, Benji e per quel magico Giappone capace di vincere il titolo di Campione del Mondo giovanile. E voi che ricordi avete della serie tv? Ditecelo nei commenti, e gustatevi questa gallery.