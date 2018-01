Soltanto una presenza e 63 minuti giocati per Benedikt Howedes fino a questo punto della stagione. Il difensore tedesco, tuttavia, vorrebbe rimanere in bianconero anche la prossima stagione come lui stesso confida alla Bild: “La Juve è uno dei club più prestigiosi e forti del mondo. Adesso devo concentrarmi solo sul mio recupero e sulla seconda parte di stagione. Siamo in corsa per vincere campionato e coppa nazionale e già questo sarebbe un ottimo risultato. Ma qui il grande sogno è quello di tornare ad alzare la Champions League. Negli ultimi tre anni la Juventus è stata per due volte in finale e questo dimostra le ambizioni del club. Rimanere qui? Sono in un grande club, se loro volessero per me sarebbe un onore.”