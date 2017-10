Dario Hubner, ex attaccante di Piacenza, Brescia e Ancona tra le altre (foto zonacesarini), parla a Sportmediaset: "Napoli e Juve hanno qualcosa in più, poi ci sono Roma e Inter e forse la Lazio che se la può giocare. Sarri? Sta facendo un gioco spettacolare, qualsiasi amante del calcio si diverte a guardarlo per movimenti, velocità, voglia di giocare. Dispiace per l'infortunio di Milik, hanno tanti impegni e serviva un'alternativa. È l'unico dubbio perchè per il resto sono imprendibili".