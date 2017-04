L'attaccante classe '83 Klaas-Jan Huntelaar, con un passato al Milan e attualmente in forza allo Schalke, dirà addio alla società tedesca a fine stagione. Al quotidiano olandese Telegraaf ha ammesso: "E' il mio ultimo anno qui, le cose non stanno andando come vorrei". Autore di 84 gol in 163 presenze in Bundesliga dal 2010, potrebbe tornare ora in patria all'Ajax.