Il terzino destro del Napoli e dell'Albania, Elseid Hysaj, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale allenata da Panucci in vista della sfida contro la Turchia anche del futuro del club partenopeo. In particolare Hysaj si è soffermato sul suo ruolo e sulla possibilità di giocare da terzino sinistro dato l'infortunio di Ghoulam.



L'INFORTUNIO DI GHOULAM - "Ghoulam? Abbiamo perso un calciatore importante, ma ne abbiamo molti altri che sono in grado di caricarsi addosso il peso della squadra e sono convinto che riusciremo a fare bene"



A SINISTRA - "Io a sinistra? E' da tempo che non gioco in quella posizione, quindi non sarebbe semplice per me, ma se il mister lo chiede, sono pronto a dare il massimo".



SCUDETTO - "Lo scudetto? Napoli attende questa occasione da 30 anni e questa è la stagione giusta per farcela".