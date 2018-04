Mario Giuffredi, agente di Hysaj, Sepe e Mario Rui, ha parlato ai microfoni di calcionapoli24 Live: "Da tifoso del Napoli sono deluso e rammaricato perchè vedo svanire il sogno scudetto. C'è grande dispiacere perchè eravamo ad un passo dal tricolore. I giocatori sono essere umani, la gara di Milano ha ammazzato tutti moralmente e l'ha fatto anche coi calciatori del Napoli dal punto di vista mentale. Anche loro si sono demoralizzati e il Napoli ne ha risentito nella gara di ieri. Corsa scudetto chiusa? I giocatori sono tenuti a crederci sempre, poi le speranze sono ridottissime. E' impossibile che la Juve perda quattro punti nelle prossime tre gare. Chelsea su Hysaj? Elseid è appetito in Premier da diverse squadre, ma ci passa tanto nel capire se c'è un club che possa pagare la clausola. E' apprezzato, ma ci passa tanto dal pagare la clausola del calciatore. Hysaj piace a due o tre squadre in Premier League. Non parlo di mercato, sbilanciarsi adesso potrebbe essere sbagliato. Futuro di Mario Rui e Sepe? Mario Rui è arrivato da un anno ed è giusto che continui il percorso a Napoli. Dipenderà anche da chi sarà l'allenatore, se sarà Sarri resterà. Su Sepe sarò chiaro, è finita la sua avventura a Napoli, deve andare a giocare. E' giusto che vada a giocare con continuità. Grassi? Se rientrerà a Napoli dovrà farlo dalla porta principale, ma non credo che sia la cosa migliore per lui ad oggi".