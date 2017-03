La rivista statunitense di economia e finanza Forbes ha stilato la classifica dei 20 presidenti più ricchi dello sport mondiale: sono 62 i tycoon che possiedono la maggioranza o sono partner di 78 società nelle principali leghe sportive del mondo, che valgono complessivamente 322 miliardi di dollari. Presenti ben 40 squadre di calcio nei primi 144 posti: la classifica vede al primo posto Steve Ballmer, ex impiegato e ceo di Microsoft, scoperto da Bill Gates e proprietario dal 2014 dei Los Angeles Clippers, squadra di basket della Città degli Angeli: il suo patrimonio netto si aggira sui 30 miliardi di dollari, soprattutto grazie alla crescita di Microsoft. Secondo il magnate indiano del petrolio e del gas Mukesh Ambani, uno dei fondatori della Indian Premier League di cricket e padrone dei Mumbai Indians: il suo patrimonio si aggira attorno ai 23,4 miliardi di euro. Al terzo posto un altro ex Microsoft, Paul Allen, co-fondatore dell’azienda insieme a Bill Gates: con un patrimonio da 19,9 miliardi di dollari è azionista di maggioranza dei Seattle Seahawks in NFL e dei Portland Trail Blazers in NBA.



Per quanto riguarda il calcio, il primo in classifica si trova al quarto posto: si tratta di Dietrich Mateschitz, patron della Red Bull e proprietario dei New York Red Bulls. Segue Philip Anschutz, proprietario dei Los Angeles Galaxy, altra squadra militante in MLS. Al settimo posto il primo presidente europeo, Roman Abrahmovic del Chelsea, all'undicesimo Stanley Kroenke, che possiede delle quote dell'Arsenal. Al tredicesimo posto la grande sorpresa, il primo italiano in lista: si tratta del presidente del Milan, Silvio Berlusconi, che, aspettando novità sul fronte closing con la cordata cinese di Sino-Europe Sports, ha un patrimonio stimato da Forbes attorno ai 7 miliardi di dollari.





LA CLASSIFICA:



1) Steve Ballmer (Los Angeles Clippers) - basket

2) Mukesh Ambani (Mumbai Indians) - cricket

3) Paul Allen (Seattle Seahawks e Portland Trail Blazers) - football americano e basket

4) Dietrich Mateschitz (New York Red Bulls, Red Bull Racing, Scuderia Toro Rosso) - calcio e Formula 1

5) Philip Anschutz (Los Angeles Kings, LA Galaxy) - hockey e calcio

6) Hasso Plattner e famiglia (San Jose Sharks) - hockey

7) Roman Abramovich (Chelsea) - calcio

8) Mikhail Prokhorov (Brooklyn Nets) - basket

9) Shahid Khan (Jacksonville Jaguars) - football americano

10) Micky Arison (Miami Heat) - basket

11) Stanley Kroenke (Los Angeles Rams, Arsenal, Denver Nuggets, Colorado Avalanche) - football americano, calcio, basket, hockey

12) Stephen Ross (Miami Dolphins) - football americano

13) Silvio Berlusconi e famiglia (Milan) - calcio

14) Marian Ilitch e famiglia (Detroit Red Wings, Detroit Tigers) - hockey, baseball

15) Daniel Gilbert (Cleveland Cavaliers) - basket

16) Charles Johnson (San Francisco Giants) - baseball

17) Richard DeVos e famiglia (Orlando Magic) - basket

18) Joe Lewis (Tottenham Hotspur FC) - calcio

19) Jerry Jones (Dallas Cowboys) - football americano

20) Robert Kraft (New England Patriots) - football americano