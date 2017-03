Numeri impressionanti nella classifica che vede i calciatori maggiormente seguiti sui social. A primeggiare è la Liga, rappresentata da Real Madrid e Barcellona. Chi è il giocatore più seguito? Nessun dubbio, a vincere è Cristiano Ronaldo, che è altresì lo sportivo più seguito in assoluto. Unendo Twitter e Instagram, i followers totali sono 143,9 milioni.



A seguirlo c’è Neymar, con 97,2 milioni di followers. In terza posizione c’è un’altra stella del Barça, Lionel Messi, con 66 milioni di persone che lo seguono su Instagram (non ha Twitter). Al quarto posto si trova il colombiano del Real, James Rodriguez, a quota 41,3 milioni. Il quinto posto è ancora “blancos” con Gareth Bale, i cui followers sono 38,5 milioni. Al sesto c’è la leggenda brasiliana Ronaldinho (ex Barcellona e Milan) con 35 milioni. Lo segue il centrocampista spagnolo Andres Iniesta, con 31,9 milioni di followers. Ancora Barcellona in ottava posizione con Luis Suarez, a quota 29.3 milioni. Chiude questa speciale classifica Zlatan Ibrahimovic, del Manchester United, con 27.5 milioni di followers.