No, il mercato questa volta non c'entra. Ieri sera, a Milano, la Juventus ha presentato il nuovo logo, che rivoluzione il passato e guarda al futuro. Dopo 13 anni dall'ultima modifica, ecco il ribaltone bianconero: niente strisce bianconere, niente forma ovale, addio corona e saluti anche al simbolo del comune di Torino. Tutto cancellato da una semplice J bianca, stilizzata, su fondo nero. La scelta ha diviso il popolo bianconero: c'è chi spera sia uno scherzo chi invece lo ha apprezzato. E partendo dal nuovo logo,di questa settimana è dedicata ai 10 loghi più brutti delle squadre di calcio.Dal classicismo del Pacos de Ferreira a quel pallone rossonero che ha caratterizzato la seconda maglia del Milan nella stagione 2014-15; dal rinoceronte deialla vecchia strega del; arrivando fino alla stella delloe alla semplicità del. In questi casi il logo è come la foto della carta d'identità: ti rappresenta ma hai vergogna a mostrarla. Ecco, secondo voi il nuovo simbolo della Juve, merita di finire in questa flop 10? Votate qui!