E' stato per tre quarti della stagione uno dei grandi artefici della cavalcata del Napoli in Serie A, a lungo in testa alla classifica prima del sorpasso per mano della Juventus dello scorso 11 marzo, ma le prossime tre rischiano di essere concretamente le ultime partite in maglia azzurra di Dries Mertens. Uno dei sottoscrittori del famoso "patto per lo scudetto", che a inizio stagione si erano imposti come missione quella di provare a riportare a casa un titolo che manca dal lontano 1990 prima di salutare e chiudere un ciclo che soprattutto nel triennio sarriano ha portato alla consacrazione definitiva del club di Aurelio De Laurentiis.



IL GOL SMARRITO - Contro la Roma, nello sfortunato 2-4 che ha rappresentato uno dei momenti di svolta del campionato, l'ultimo gol del folletto belga, che ha poi intrapreso una parabola discendente che lo ha visto mancare l'appuntamento con la porta avversaria per 8 partite di fila, oltre a collezionare una serie di prestazioni molto al di sotto dei suoi standard. Coincidenze dettate da un fisiologico scadimento di forma che non ha intaccato il suo valore di mercato e l'interesse soprattutto di alcune formazioni di Premier League che la prossima estate potrebbero tornare alla carica per l'ex PSV Eindhoven. Mertens è legato al Napoli da un contratto con scadenza giugno 2020, ma ha anche una clausola rescissoria da 28 milioni di euro che vale solamente per l'estero.



TRA ARSENAL E UNITED - Una cifra che non rappresenta un ostacolo per Arsenal e Manchester United, le società che nei giorni scorsi hanno manifestato il loro gradimento per l'attaccante di Sarri, capace di realizzare sin qui 89 gol in 232 partite con la maglia del Napoli, di cui 21 nella stagione in corso. In particolare, il tecnico dei Red Devils José Mourinho avrebbe intensificato i contatti negli ultimi giorni, desideroso di affiancare un calciatore di grandi qualità tecniche e duttilità tattica al connazionale Romelu Lukaku.