Prima il Cagliari, che ha deciso di non giocare la gara con il Genoa. Poi tutti gli altri. Come il derby, che non si è giocato per volontà della FIGC, certo, dopo che i giocatori stessi avevano preso la decisione di non scendere in campo. Il decesso di Davide Astori ha colpito tutti: i suoi colleghi non si sono tirati indietro, lasciando la domenica al ricordo e alle parole, senza pallone. Malagò ha subito chiarito la situazione, il calcio italiano si è fermato a più livelli. Sono stati gli 'amici' di Astori a volerlo. Da domani tutto riprenderà, tra le difficoltà e il ricordo.