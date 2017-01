Beppe Marotta una volta ancora e una volta di più, nell'immediato pre Juve-Milan stuzzicato sulla situazione Evra, ha dichiarato come non ci sia più alcuna operazione in entrata prevista per questa finestra di mercato. Un messaggio chiaro, che tra i destinatari meno convinti forse ha avuto anche lo stesso Max Allegri. Già, perché nell'entusiasmo generale di questa svolta all'insegna del talento e delle cinque stelle, sono arrivate delle decisioni che equivalgono a messaggi altrettanto importanti lanciati dal tecnico. Intanto una Juve con il pieno di campioni è possibile e replicabile, grazie a sacrificio, equilibrio, organizzazione e unione di intenti.

I MESSAGGI DI MAX - Ma è anche vero che pure in Coppa Italia sono rimasti fuori tanti elementi che avrebbero potuto sfruttare questa opportunità per mettersi in mostra: vedi Pjaca, vedi soprattutto Rincon. E se questa prima volta con una sola sostituzione effettuata, per di più con l'inserimento del titolarissimo Alex Sandro, può essere isolata senza dover necessariamente scivolare in bocciature di giocatori e mercato, è evidente quanto questa Juve possa non bastare per arrivare in fondo a tutto. I cinque giorni che separano dalla fine del mercato, dunque, dovranno essere sfruttati fino in fondo per rinforza adeguatamente la Juve di oggi: un messaggio nemmeno troppo velato e nemmeno troppo tra le righe, quello lanciato da Allegri in una serata che porta la Juve in semifinale di Coppa Italia. Vero è che l'ottima prestazione di Asamoah appoggia Marotta nel pensare di non aver bisogno di un sostituto di Evra. Altrettanto vero è che la coperta è corta numericamente e cortissima per spessore a centrocampo: con Marchisio che andrà gestito con cura al pari di Khedira, con Lemina che dovrà stare fuori a lungo, con Hernanes che si sta aggrappando alla porta pur di non andarsene, con Sturaro ancora tutto da scoprire in questo nuovo sistema, con Rincon che evidentemente non è altro che un buon rincalzo stando all'utilizzo di queste settimane. Che vada in porto il disperato assalto per Tolisso o un qualunque altro piano b (Luiz Gustavo?), i messaggi di Max Allegri sembrano chiari. D'altronde, non inserire l'ultimo tassello proprio quando il mosaico bianconero sembra vicino all'essere completato, sarebbe un peccato capitale.



@NicolaBalice