In attesa di un grande colpo in attacco, il ds della Roma Monchi ha già ufficializzato gli arrivi di Moreno, Karsdorp, Pellegrini e Gonalons, nonchè quello di Cengiz Under. Ecco i nuovi numeri di maglia: Karsdorp ha optato per il 26 che nella scorsa stagione non è stato vestito da nessuno, mentre Pellegrini giocherà con la 7 lasciata da Grenier, meteora dell'ultima annata. L'ultimo numero ufficializzato dalla Roma è stato quello di Gonalons: il centrocampista francese ha scelto il 21. Probabile che il giovane turco opti per la numero 11.