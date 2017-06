Il CIES, l'osservatorio del calcio, ha stilato la classifica dei giocatori più costosi del mondo; le variabili considerate per stilare la lista sono diverse, dalle performance sul campo, all'età e al contratto in essere con la squadra di appartenenza. A guardare tutti dall'alto c'è Neymar Jr. che è stato valutato 210.7 milioni di euro; in top ten presenti solo due giocatori della Serie A: Gonzalo Higuain (120 milioni) all'ottavo posto e Paulo Dybala (115 milioni) al decimo.



TANTE SORPRESE - La classifica del CIES è ricca di sorprese, a partire da Cristiano Ronaldo: il fenomeno portoghese, fresco vincitore della Champions League e detentore del Pallone d'Oro, non entra nemmeno in top 10 con i suoi 112 milioni di valutazione e si accomoda alle spalle di Paulo Dybala. Sul podio, invece, sono presenti due giocatori inglesi: Dele Alli (155 milioni) secondo e Harry Kane (153 milioni) terzo. Solo quarto Lionel Messi con i suoi 151 milioni, che precede Griezmann (150 milioni), Suarez (140 milioni) e Pogba (134 milioni).



GLI ITALIANI - Il primo italiano in lista è Lorenzo Insigne, che con i suoi 75 milioni di valutazione si deve accontentare del 32° posto. Bisogna poi scendere fino al 36° posto per trovare un altro italiano: Andrea Belotti; a differenza dei 100 milioni chiesti per la sua cessione dal Torino, il CIES valuta il giocatore poco più di 70 milioni di euro. Al 67° e 72° posto, poi, troviamo gli altri due componenti illustri del Pescara di Zeman: Verratti (54 milioni) e Immobile (52 milioni). A rappresentare la Serie A, poi, ci sono anche Mohammed Salah, 40° con 67 milioni, Mauro Icardi, 45° con 65 milioni e Radja Nainggolan, 54° con 60 milioni.



TOP 10 - Ecco la classifica dei dieci giocatori più costosi del mondo secondo il CIES:

1)Neymar, Barcellona: 210,7 milioni;

2)Alli, Tottenham: 155,1 milioni;

3)Kane, Tottenham: 153,6 milioni;

4)Messi, Barcellona: 151,7 milioni;

5)Griezmann, Atletico Madrid: 150,3 milioni;

6)Suarez, Barcellona: 140,8 milioni;

7)Pogba, Manchester United: 134,3 milioni;

8) Higuain, Juventus: 120,2 milioni;

9)Hazard, Chelsea: 117,2 milioni;

10)Dybala, Juventus: 115,3 milioni.