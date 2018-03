Ilario Castagner è il protagonista della consueta intervista di Walter Veltroni pubblicata il sabato mattina su Il Corriere dello Sport . Il tecnico del Perugia che nel 1979 sfiorò lo scudetto è stato chiamato a ricordare il tragico momento della morte di Renato Curi , ma ha anche avuto modo di spaziare su altri suoi ricordi e sul presente.



NESSUNO COME LUI - "Senza far torto ad altri - le sue parole - Scirea è stato il giocatore più intelligente che io abbia mai allenato , quello che ricordo con maggiore affetto. L'ho cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta, poi è passato subito in prima squadra perché la differenza di valore era troppo evidente. Era un centrocampista, è diventato un libero che faceva gol, perché man mano che saliva il campo diventava prima mediano, poi centrocampista d'attacco e quando arrivava in area sapeva fare anche la punta. Era straordinario ".



TECNICI DA SCUDETTO - " Sarri è l'allenatore che oggi ritengo maggiormente interessante , lo dicono tutti. Sul piano del gioco, il Napoli esprime il calcio migliore . La Juve è più pratica, però ha anche due squadre. I bianconeri comunque stanno facendo delle stagioni straordinarie, ma se devo scegliere un allenatore dico Sarri ".