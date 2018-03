C'è Gigio Donnarumma nel destino della Juventus. Ma per una volta non si parla di mercato o delle presunte tentazioni del portiere classe '99 del Milan di trasferirsi in bianconero la scorsa estate, quando il suo contratto pareva lontano dal poter essere rinnovato e con un procuratore come Mino Raiola che spingeva per accelerare il dopo Buffon nel club campione d'Italia. Le partite contro la Juve non sono mai state banali per Donnarumma, tra i grandi protagonisti della doppia vittoria rossonera nella passata stagione, nel match di campionato del 22 ottobre 2016, quando una sua super parata a tempo scaduto negò a Khedira il pareggio in extremis a San Siro, e soprattutto nella finale di Supercoppa Italiana Doha, quando neutralizzò il rigore determinante di Dybala.



L'ULTIMO BACIO? - L'ultimo incrocio allo Stadium tra Gigio e la Juve ha però un sapore molto più amaro, con la sconfitta maturata a tempo scaduto e per un rigore concesso per un fallo di mano di De Sciglio (poi trasformato dallo stesso Dybala) che ancora che fa discutere. Un episodio che scatenò la reazione furibonda di tutto il Milan e anche di un Donnarumma, di cui non sfuggirono un labiale inequivocabile ("Non è possibile, sempre a loro") e un plateale bacio alla maglia rossonera che potesse essere colto dai tifosi della Juve, che all'epoca lo concupivano e non poco. Oggi le cose sono cambiate, perchè il dopo Buffon parlerà il polacco di Szczesny, ma questo non significa che quello di stasera possa essere l'ultimo Juve-Milan del futuro portiere della Nazionale. L'arrivo a luglio di Reina e le incertezze societarie del Milan alimentano i dubbi sulla sua permanenza nel club di Via Aldo Rossi, nonostante un contratto a 6 milioni di euro annui rinnovato soltanto un'estate fa. C'è sempre la Juve nel destino di Donnarumma, ma questa volta non si parla di mercato.