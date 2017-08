Dall'Inghilterra premiano Milan e Fiorentina. O almeno lo fa il The Guardian, quotidiano inglese che ha votato i sedici migliori affari del mercato, scelti tra milletrecento acquisti in tutti i maggiori campionati europei. A rappresentare la Serie A ci sono Leonardo Bonucci e Marco Benassi, passati rispettivamente dalla Juventus al Milan per quaranta milioni di euro e dal Torino alla Fiorentina per circa dieci milioni.