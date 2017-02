Two crazy in tha house Nice to meet you big men, you are the f... best crazy #AriMarcopoulos #thebestcrazy Un post condiviso da DanialvesD2 My Twitter (@danialves23) in data: 15 Feb 2017 alle ore 07:41 PST

Non c'è pace per i tifosi del Barcellona che sono con un piede e mezzo fuori dalla Champions dopo la lezione impartita dal PSG ieri sera. Stando a quanto si legge sui social media sono tantissimi coloro tra i tifosi blaugrana a rimpiangere Dani Alves, passato alla Juventus in estate. Come si legge in molti post del difensore brasiliano su Instagram sono tantissimi i tifosi del Barcellona che gli chiedono di tornare al Nou Camp dove è stato rimpiazzato con fortune alterne da Sergi Roberto, adattato nel ruolo di terzino destro.