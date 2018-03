"Che bel pacco abbiamo mandato alla Juventus!". Questo è uno dei tanti commenti dei tifosi del Boca Juniors su Twitter e non solo dopo la gara vinta alla Bombonera contro il Tigre, nel finale, grazie a un gol di Jara. Il riferimento è a Rodrigo Bentancur, ex Boca sparito dai radar alla Juve ormai da mesi. Decisivo infatti nelle ultime gare è stato Willy Barrios, centrocampista che sta facendo benissimo con gli Xeneizes; i tifosi sono increduli perché "faceva la riserva a Bentancur, incredibile! Meno male che lo abbiamo venduto, non era da Boca", si legge negli attacchi degli argentini al centrocampista che alla Juve non si vede più.