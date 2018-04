Fino a poco tempo fa, era consuetudine per i tifosi della Sampdoria recarsi presso il Centro Sportivo Mugnaini alla caccia di qualche foto, di autografi o semplicemente per vedere da vicino i propri beniamini. Nel corso di questa stagione però i sostenitori blucerchiati non hanno più potuto farlo. 'Colpa' dei lavori di ammodernamento che la Samp sta facendo a Bogliasco, e che trasformeranno radicalmente il volto del quartier generale doriano. In questo momento però non c'è l'agibilità per il piazzale antistante al campo d'allenamento, dove parcheggiano i giocatori e dove si riunivano i cacciatori di souvenir blucerchiati.



Un gruppo di tifosi però ha deciso di chiedere un aiuto direttamente alla dirigenza, tanto da scrivere una lettera indirizzata al direttore sportivo della Samp Carlo Osti, in cui si chiede la riapertura degli allenamenti al pubblico. "Buon giorno dott. Osti,siamo un gruppo di tifosi,abbonati alla sud,che da molti anni seguono anche gli allenamenti della Samp" si legge su telenord.it. "Non abbiamo gradito la decisione della società di fare ormai tutti gli allenamenti a porte chiuse. Già dall’ inizio del campionato avete cominciato a chiudere alcuni giorni della settimana l’ ingresso al campo di allenamento! E, guarda caso, proprio quest ‘anno la squadra sta facendo un grande campionato in casa, mentre rispetto agli anni scorsi, spesso, va male in trasferta! Infatti il pubblico da tempo può stare vicino alla squadra e trasmettere il suo calore soltanto a Marassi! Ormai appare chiaro che abbiate approfittato dei lavori in corso al Mugnaini per chiudere l’accesso al campo di allenamento e questa non è una buona idea anche perché non terrebbe lontano eventuali spie di squadre avversarie, ma penalizza i tifosi e la stessa squadra spezzando un feeling che si era creato! Merita questa ‘punizione’ una tifoseria che canta anche quando la squadra perde ? Lei dottore sa bene che la mentalità vincente (che porta grinta e concentrazione) ai giocatori si infonde durante tutta la settimana e non solo durante la partita! Ci scusi lo sfogo e cordiali saluti, NB. Le saremmo grati se ne trasmettesse copia anche al Presidente". A questo punto non resta che vedere se l'appello sortirà l'effetto sperato, anche se le questioni di sicurezza rendono piuttosto complicata l'operazione.