Imparare le giocate migliori... direttamente dai migliori! Per tutti gli appassionati di FIFA ecco "I trucchi del campione", un appuntamento settimanale con il nostro pro-player Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci: attacco o difesa, insegnerà tutti i segreti per migliorare l'esperienza nel calcio virtuale e battere l'avversario!



Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar: chi non ha provato almeno una volta ad imitarli sul campo? Più semplice copiare le loro finte, i loro movimenti e i loro dribbling nel virtuale: Fifa18 offre una vasta gamma di mosse e tanti videogiocatori si dilettano anche in partita a provare a liberarsi al tiro e a irridere l'avversario con dribbling. Non sempre con successo: quali sono quindi le finte più efficaci per smarcarsi?



Nella puntata di oggi IcePrinsipe ci spiega i due dribbling più efficaci nel gioco, ispirati direttamente da due autentici campioni: la rouleta (o veronica) di Zinedine Zidane, finta esteticamente gradevole e difficile da leggere per gli avversari; l'elastico, mossa con cui Ronaldinho ha beffato più di un difensore in carriera. Quando tentarli e come farlo? Scopritelo nel video di Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci.



