Imparare le giocate migliori... direttamente dai migliori! Per tutti gli appassionati di FIFA ecco "I trucchi del campione", un appuntamento settimanale con il nostro pro-player Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci: attacco o difesa, insegnerà tutti i segreti per migliorare l'esperienza nel calcio virtuale e battere l'avversario!



La miglior difesa è l'attacco? Non sempre il detto rispecchia fedelmente la realtà: anzi, spesso la maggior parte delle volte è proprio la fase di copertura a fare la differenza. Lo dimostrano ad esempio anche Juventus e Milan, che hanno conquistato la finale di Coppa Italia senza subire gol per tutto il torneo: Chiellini e Romagnoli, Skrinar per l'Inter e Koulibaly per il Napoli, i centrali fanno sempre più la differenza.



Lo stesso discorso vale anche per il calcio virtuale, ma come difendere meglio a Fifa18? Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci nel video di oggi dà un consiglio pratico per non farsi superare facilmente dagli avversari.



Il consiglio vi è stato d'aiuto? Scrivete nei commenti le vostre esperienze e tutte le vostre curiosità, appuntamento alla prossima settimana!