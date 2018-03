Imparare le giocate migliori... direttamente dai migliori! Per tutti gli appassionati di FIFA ecco "I trucchi del campione", un appuntamento settimanale con il nostro pro-player Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci: attacco o difesa, insegnerà tutti i segreti per migliorare l'esperienza nel calcio virtuale e battere l'avversario!



Diventare più letali di Higuain, Icardi e Immobile in area, si può: ecco il 'driven shot', il tiro più 'imparabile' di Fifa18. Introdotto nell'ultima edizione, è l'arma più efficace per punire gli avversari, da fuori area ma soprattutto negli ultimi 18 metri: palloni precisi nell'angolino, nove volte su dieci vuol dire portiere beffato e gol. Non solo, è anche utile come 'correttivo': avete messo troppa potenza nella conclusione? Niente paura, basterà ricorrere a questo trucchetto per tenere il pallone nello specchio della porta. Proprio al driven shot è dedicato l'ultimo video di Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci: ecco i suoi consigli!



Il consiglio vi è stato d'aiuto? Scrivete nei commenti le vostre esperienze e tutte le vostre curiosità, appuntamento alla prossima settimana!