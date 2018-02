Imparare le giocate migliori... direttamente dai migliori! Per tutti gli appassionati di FIFA ecco "I trucchi del campione", un appuntamento settimanale con il nostro pro-player Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci: attacco o difesa, insegnerà tutti i segreti per migliorare l'esperienza nel calcio virtuale e battere l'avversario!



Le vittorie nel calcio passano dai gol e negli ultimi anni sono diventati sempre più un fattore chiave i calci piazzati e in particolare le punizioni. Lo stesso vale anche per il pallone virtuale e per FIFA, dove però segnare direttamente dalla mattonella ora sembra essere una vera e propria impresa: la qualità dei portieri, e di conseguenza la difficoltà, si è alzata notevolmente in FIFA18 e per questo la prima puntata della rubrica è dedicata proprio alle punizioni.



Come aggirare il problema del gol diretto? Affidandosi a uno schema e qui ne proponiamo uno che ha alte percentuali di successo, sia che si giochi contro un player alle prime armi (o di basso livello) che con un gamer esperto. Tutto ruota attorno alle finte e ai movimenti dei giocatori sul punto di battuta: chiamatene due aggiuntivi, poi giocatevi un passaggio e (eventualmente) una finta per l'ultimo difensore, poi il gioco è fatto proprio come nel video. Quando provare a usarlo? Non c'è una mattonella precisa: sinistra, centro o destra, quando si è abbastanza vicini all'area è sempre una buona situazione per provare la palla giocata.



Il consiglio vi è stato d'aiuto? Scrivete nei commenti le vostre esperienze e tutte le vostre curiosità, appuntamento alla prossima settimana!