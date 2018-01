Beppe Iachini, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della sconfitta sul Genoa: "Abbiamo fatto una bella gara, sbagliando tecnicamente nel primo tempo. Negli ultimi trenta metri non siamo stati lucidi e bravi nel concretizzare le azioni create. Nella ripresa abbiamo creato i presupposti per il gol, con palo e un bravo Perin. Il gol del Genoa poi ci lascia con l'amaro in bocca soprattutto per la prova offerta nella seconda metà di partita".