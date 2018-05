I sei mesi vissuti da Beppe Iachini sulla panchina della Sampdoria hanno lasciato il segno nell'animo dell'allenatore oggi al Sassuolo. Anche perchè nella magica notte di Varese, quella che ha riportato i blucerchiati in Serie A, sono condensati anni di normali esperienze di vita. Anche oggi, a distanza di tanto tempo, Iachini è rimasto legato ai tifosi doriani, che lo ricambiano sempre con grandissimo affetto.



Domenica però la Samp farà visita agli emiliani. Sarà un occasione per incontrarsi nuovamente, e Iachini la attende con ansia: "Affrontare la Sampdoria è sempre un’emozione particolare per i rapporti che mi legano a questa società e a tutto l’ambiente, con la tifoseria c’è sempre grande affetto" ha detto il tecnico a Primocanale. "Però è chiaro che quando c’è una partita ci sono dei punti in palio e ovviamente ognuno deve giocare per cercare di fare punti". I blucerchiati troveranno un Sassuolo reduce dalla pesante sconfitta rimediata contro il Crotone: "La partita di Crotone è stata una partita molto particolare, ci sono stati due mesi in cui abbiamo fatto grandi risultati e abbiamo battuto il record del Sassuolo in Serie A con otto risultati utili consecutivi. A Crotone da subito la partita si è incanalata su binari complicati. Il Crotone ha sbloccato la partita e per noi poi è stata più dura rimediare. C’è da dire che abbiamo avuto diverse assenze e per questo motivo abbiamo dovuto variare qualcosa".



Grandi complimenti da parte di Iachini per il collega Giampaolo: "Sta facendo un ottimo lavoro, ha dato continuità al lavoro in questi due anni, alcuni ragazzi sono arrivati e altri sono rimasti, è vero che alcuni se ne sono andati ma la società e l’allenatore hanno scelto dei giocatori di ottima qualità, ci sono nella squadra giocatori di ottimo livello ed è chiaro che con loro Marco ha fatto un ottimo lavoro e di questo ne stanno raccogliendo i frutti un po’ tutti: società, staff tecnico e squadra" riporta Sampdorianews.net.



"Per la Sampdoria, tutto l’ambiente, la tifoseria per quello che mi hanno dato, per quello che ho ricevuto, io e il mio staff abbiamo sempre cercato di dare il massimo" prosegue poi Iachini ricordando i sei mesi a Genova. "Sicuramente abbiamo fatto un’impresa perché dal punto in cui siamo partiti e come siamo partiti, ribaltare tutta una situazione, da una situazione negativa ad una esaltante, è stata una cosa che mi rimarrà nel cuore e che ricorderò per tutta la vita non solo come professionista ma come uomo. La Sampdoria per me è una pagina bellissima della carriera e della vita, ora c’è un bravo allenatore e ciò che accadrà domani nessuno lo può dire, è chiaro però che il mio rapporto con la Sampdoria rimarrà eterno, per tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Con il gruppo e con l’ambiente c’era stato un rapporto di stima fin da subito e pian piano tutti hanno incominciato a crederci un po’ di più. Se non ci avessi creduto, all'epoca, non sarei venuto. Fu una cosa miracolosa, ribaltare un campionato, una situazione molto difficile e poi arrivare a una promozione così esaltante e bella anche sul piano del gioco, sul piano delle emozioni, sul piano della squadra, che era diventata una squadra vera con un cuore grande e che giocava anche un buon calcio" conclude il mister.