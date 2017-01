Il Napoli terzo contro il Pescara ultimo, ancora senza vittorie sul campo. La partita, in programma domenica pomeriggio al San Paolo (ore 15), è stata presentata in anteprima da Ivo Iaconi, ex tecnico della compagine abruzzese, intervenuto in esclusiva ai microfoni di calciomercato.com.



Sarri ha ottenuto risposte confortanti dalle seconde linee schierate in Coppa Italia: riusciranno ad essere determinanti anche in campionato?

“Credo proprio di sì, parliamo di giocatori importanti, non di semplici riserve. Quest’anno il Napoli si è dotato di una rosa molto assortita sotto il profilo qualitativo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Era inevitabile aspettare un po’ per l’inserimento dei nuovi, d’altronde per entrare negli schemi tattici di Sarri occorre sempre un po’ di tempo in più”.



Dal mercato è arrivato Pavoletti: è ipotizzabile una coppa con Milik?

“Sono due prime punte ma a mio avviso potrebbero essere compatibili perché entrambi amano muoversi su tutto il fronte d’attacco, sanno anche lavorare bene per la squadra. E’ una soluzione da provare, magari a gara in corso, rinunciando a un centrocampista e provando a cambiare assetto tattico. Pavoletti mi piace molto e credo sarà molto utile in questi mesi perché per rivedere Milik al top bisognerà aspettare ancora un po’”.



Domenica c’è Napoli-Pescara: pronostico chiuso?

“Il Pescara la partita se la gioca sempre, non è una squadra rinunciataria. E poi le gare vanno giocate e vinte sul campo, a prescindere dalla forza dell’avversario. Certo, il pronostico è tutto a favore del Napoli ma l’impegno non va preso assolutamente sottogamba”.



Pescara ultimo in classifica: ci sono ancora speranze di salvezza?

“I problemi del Pescara nascono a monte: il mercato estivo è stato completamente sbagliato. E’ partito un giocatore fondamentale come Lapadula e non è stato rimpiazzato adeguatamente. Anche la difesa ha denunciato parecchi limiti strutturali. Però dico che la lotta è ancora aperta, questo è un campionato particolare e il Pescara deve credere fino in fondo alla possibilità di restare in serie A”.



Dalla coda alla testa della classifica: lo scudetto è un capitolo chiuso?

“Assolutamente no, tutto è ancora possibile. Non credo che la Lazio possa inserirsi in questo discorso ma Napoli e Roma hanno tutte le carte in regola per giocarsela più o meno alla pari con la Juventus”.