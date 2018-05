Iago Aspas, attaccante del Celta Vigo e della Spagna, autore di 21 gol in stagione, è nel mirino del Napoli. Del futuro del classe '87 ha parlato Jonathan Aspas, suo fratello, a Radio Crc: "Attualmente gioco al Pro Piacenza e ci siamo salvati. Mio fratello Iago l’ho sentito 30 minuti fa, gli ho detto che avrei parlato con voi. Iago ha tante fidanzate dietro calcisticamente parlando, poi il mercato per colpa dei cinesi si è alzato tantissimo e la clausola di 40 milioni di mio fratello non sembra neanche una cifra elevata. Al Celta Vigo si trova molto bene, è come il Totti della Roma ma questo non vuol dire che non verrebbe a Napoli anche perché adesso ha in testa solo il Mondiale. Mio fratello ha 30 anni, non è neanche più tanto giovane e prima di spendere 40 milioni i club giustamente ci pensano. Ero in Nazionale con Reina e Iago, che è un malato di calcio. Ha un ottimo rapporto anche con Pepe e segue anche il Napoli che gioca un bellissimo calcio. Iago è la bandiera del Celta Vigo e i dirigenti non so se lo venderanno per una cifra inferiore alla clausola anche perché poi dovrebbero giustificare la sua cessione ai tifosi, ma nel calcio tutto può accadere".