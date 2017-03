Iago Aspas, ex attaccante del Liverpool, ha parlato ad As del futuro di Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico Madrid finito al centro delle voci di mercato: ''Quando un grande club come il Manchester United o il City o il Liverpool viene a cercarti, è difficile dire di no se sei in un club più piccolo. Io credo che Griezmann sia in una grande squadra ma in questi casi non è mai difficile decidere''.